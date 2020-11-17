В Москве выявлено более одной тысячи нарушений режима самоизоляции в ноябре

В столице России с начала ноября было зафиксировано свыше одной тысячи нарушений обязательной самоизоляции.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает ТАСС.

Кроме этого, специалист отметил, что за весь период пандемии зафиксировано свыше 91 тыс. нарушений. Граждане не соблюдают режим обязательной самоизоляции, что приводит к массовым заражениям коронавирусом.

«С целью обеспечения безопасности москвичей и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ведется постоянный контроль за соблюдением режима обязательной изоляции гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому. Ее нарушение неизбежно ведет к заражению коронавирусной инфекцией большого числа жителей столицы, именно поэтому данная категория граждан должна неукоснительно соблюдать режим изоляции», – заявил Евгений Данчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве с начала осени выявлено более 126 тыс. нарушений масочного режима.