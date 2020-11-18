Peugeot влетел в маршрутку на перекрестке Маршала Блюхера и Лабораторного

Peugeot влетел в маршрутку на перекрестке Маршала Блюхера и Лабораторного
Машина повреждена. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП. Дорогу среди ночи не смогли поделить легковой автомобиль и маршрутка.

Авария случилась сегодня, 18 ноября, на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Peugeot столкнулся с маршруткой при повороте налево с Маршала Блюхера. На кадрах видно, что легковушка практически лишилась своего «носа». Бампер машины оказался на асфальте.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте заметили легковушку без колес, припаркованную на газоне.

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