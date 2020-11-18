Проектирование метро «Кудрово» не отменили, но над станцией нависли и другие угрозы

«Построят – не построят» жителям Кудрово, похоже, только и остается, что гадать на ромашках на строительство станции метро. Конкурс на проектирование станции метро завис в воздухе.

Накануне, 17 ноября, стало известно о том, что из плана графика исчезло проектирование участка метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрово. При этом в обосновании отмены закупки уточняется: возникли «обстоятельства, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно».

В КРТИ заявили, что дату конкурса определят, когда закончат с разработкой документов территориального планирования.

В правительстве Ленобласти добавили, что регион по-прежнему собирается предоставить участок под строительство, но после разработки проекта планировки территории. При этом плановый срок подготовки документа – весна следующего года.

Отметим, что станция метро «Кудрово» уже давно стала несбыточной мечтой местных жителей. Строить ее начинали еще около 40 лет назад, но работы остановили из-за нехватки денег.

На этот раз ожидалось, что конкурс на проектирование объявят до конца этого года. Сроки, судя по всему, переносят вновь.

Дорожная карта по строительству метро в Кудрово была утверждена в 2018-м году на тот момент еще вице-губернатором Петербурга Албиным. Сообщали, что станцию построят в конце 2025-го года. Тогда утверждалось, что проект планировки участка будет готов к марту 2020 года, а строительство станции включат в госпрограмму «Развитие транспортной системы Петербурга».

В сентябре 2018-го года КРТИ сообщал о том, что заключил договор на разработку предпроектной документации с ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс». Стоимость контракта превысила 44 млн рублей.

Под угрозой планируемая стойка оказалась после того, как активно начали обсуждать проект скоростного трамвая до Кудрово. Ленобласть высказала тогда свою позицию: проект сомнительный и дорогой, а регион будет настаивать на метро.

Тогда же появилась информация о том, что сроки ввода станции могут сдвинуть из-за отсутствия денег – утверждалось, что министерство транспорта выделять их пока не планирует.

В декабре прошлого года строительство метро в Кудрово оказалось вновь под вопросом – жители опасались, что реализация проекта замедлится после того, как был арестован гендиректор «Метростроя» Николай Александров. Тогда губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заверил, что планы по строительству станции остаются прежними. Он также обещал, что «Кудрово» сдадут в срок.

Еще летом этого года в Смольном подтверждали, что к 2025-му году численность Кудрово превысит сто тысяч человек, а метро снизит нагрузку на дорожные магистрали.

Между тем, пока жители Кудрово ждут метро, в области появляются необычные идеи по обеспечению транспортной доступности населения. Так, на полях арктического форума губернатор Дрозденко предложил связать Кудрово с Петербургом канатной дорогой. Четыре километры дороги должны были протянуться до станции метро «Проспект Большевиков».

Местные жители даже высказывали идеи о том, чтобы попросить деньги на подземку у владельцев ИКЕИ.