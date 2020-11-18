Председатель ЗакСобрания Макаров прокомментировал одобрение поправок к закону о митингах

Председатель ЗакСобрания Макаров прокомментировал одобрение поправок к закону о митингах
Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: assembly.spb.ru

В среду, 18 ноября, в Северной столице состоялось заседание Законодательного собрания, в ходе которого депутаты во втором чтении одобрили внесение поправок к городскому закону о митингах.

Парламентарии предложили запрещать митинги и шествия в случае, если они могут создавать помехи для транспорта и пешеходов, а также перекрывать доступ к жилым домам и объектам инфраструктуры. Неделей ранее депутаты одобрили отмену запрета на проведение публичных акций вблизи школ и больниц.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал изменения к закону: «Это пример плодотворной коллективной работы. Поправка, которая устроила абсолютно всех», — заявил Макаров. Он также подчеркнул, что внесенные коррективы «соответствуют духу времени и позиции Конституционного суда РФ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об итогах рассмотрения депутатами закона «о наливайках».

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