Петербуржцы считают Парнас более привлекательным для жизни, чем Шушары

Петербуржцы признали Парнас более комфортным для жизни, чем Шушары. Об этом сообщает Peterburg2 со ссылкой на анализ данных социологического опроса, проведённого среди читателей издания.

Согласно опросу, 67 процентов респондентов высказалось в пользу Парнаса и только 33 процентов – в пользу Шушар. В исследовании приняли участие 377 человек.

Отмечается также, что в октябре 2020 года студию в строящемся доме в Шушарах можно было купить за 2,3 млн рублей, а студию в строящемся доме на Парнасе составила 2,9 млн рублей.

На данный момент в Шушарах проживает около 90 тыс. человек. На Парнасе примерно число жителей в сданных ЖК оценивается в 69 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проблема дольщиков двух ЖК на Парнасе, объявивших голодовку, будет решена уже в 2021 году. Беглов выслушал подробности ситуации вокруг ЖК «Три Апельсина» и ЖК «На Заречной» от самих дольщиков и рассказал, что город может решить вопрос с недостроем в ближайшее время. Из трех ЖК два будут достроены в 2021 году, третий дом — к 2023-му.