Суд в Петербурге отправил под домашний арест школьников, избивших дворников-мигрантов

Суд в Петербурге отправил под домашний арест школьников, избивших дворников-мигрантов
Подростки обвиняются в разбое (часть 2 статья 162 Уголовного кодекса РФ). Фото: pixabay.com

Кировский районный суд Петербурга отправил под домашний арест троих подростков.

По версии следствия, 22 октября несовершеннолетние, вооружившись газовыми баллончиками, ради денег избивали четырех граждан Таджикистана на Трамвайном проспекте. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Они обвиняются в разбое (часть 2 статья 162 Уголовного кодекса РФ).

По решению суда, подростки будут находится под домашним арестом до 15 января 2021 года. Отмечается, что они не стали возражать против этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве девушки ответит перед судом спустя 10 лет после преступления. Правоохранительные органы вновь изучили уголовное дело, которое было возбуждено в апреле 2010 года по факту обнаружения 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.

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