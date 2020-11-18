Суд в Петербурге отправил под домашний арест школьников, избивших дворников-мигрантов

Кировский районный суд Петербурга отправил под домашний арест троих подростков.

По версии следствия, 22 октября несовершеннолетние, вооружившись газовыми баллончиками, ради денег избивали четырех граждан Таджикистана на Трамвайном проспекте. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Они обвиняются в разбое (часть 2 статья 162 Уголовного кодекса РФ).

По решению суда, подростки будут находится под домашним арестом до 15 января 2021 года. Отмечается, что они не стали возражать против этого.

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