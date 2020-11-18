Врачи подсчитали, сколько нужно спать, чтобы долго жить

Врачи подсчитали, сколько нужно спать, чтобы долго жить
Врачи советуют спать не менее семи часов. Фото: Pixabay

Они советуют спать от семи до восьми часов в неделю.

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане выяснили, сколько нужно спать, чтобы долго жить. Их исследование опубликовали в Express.

Чтобы выяснить оптимальную продолжительность сна, эксперты наблюдали более чем за 408 тысячами людей в возрасте от 37 до 73 лет. Те из них, кто испытывал проблемы со сном, страдали от сердечной недостаточности. Зато люди, отдыхающие от семи до восьми часов, чувствовали себя бодрыми и здоровыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, чем может быть вызвана дневная сонливость. В случае, если даже спустя восемь и более часов ночного сна человек все равно не может побороть желание уснуть, специалисты используют термин «гиперсомния».

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