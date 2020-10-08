Врач объяснил, чем может быть вызвана дневная сонливость

Президент Российского общества сомнологов, врач Роман Бузунов рассказал о неочевидных, но распространенных причинах дневной сонливости.

В случае, если даже спустя восемь и более часов ночного сна человек все равно не может побороть желание уснуть, специалисты используют термин «гиперсомния». Спровоцировать это состояние может, к примеру, храп — если он является симптомом синдрома апноэ, когда во сне человек на несколько секунд перестаёт дышать.

Кроме того, нехватка железа и витаминов групп D и В также способствует развитию гиперсомнии и утомленного состояния в дневное время. Также необычной причиной дневной сонливости может быть синдром беспокойных ног, при котором человек в течение всей ночи постоянно шевелит ногами. Организм не успевает восполнить ресурсы при таких обстоятельствах и это приводит к плохому самочувствию и сильной сонливости.

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