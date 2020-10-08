Врач объяснил, чем может быть вызвана дневная сонливость

Врач объяснил, чем может быть вызвана дневная сонливость
Если вышеперечисленные симптомы сохраняются длительное время, стоит проконсультироваться со специалистом-сомнологом. Фото: pixabay.com

Президент Российского общества сомнологов, врач Роман Бузунов рассказал о неочевидных, но распространенных причинах дневной сонливости.

В случае, если даже спустя восемь и более часов ночного сна человек все равно не может побороть желание уснуть, специалисты используют термин «гиперсомния». Спровоцировать это состояние может, к примеру, храп — если он является симптомом синдрома апноэ, когда во сне человек на несколько секунд перестаёт дышать.

Кроме того, нехватка железа и витаминов групп D и В также способствует развитию гиперсомнии и утомленного состояния в дневное время. Также необычной причиной дневной сонливости может быть синдром беспокойных ног, при котором человек в течение всей ночи постоянно шевелит ногами. Организм не успевает восполнить ресурсы при таких обстоятельствах и это приводит к плохому самочувствию и сильной сонливости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о главном признаке, который свидетельствует о том, что форма коронавируса становится более серьезной.

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Врач объяснил, чем может быть вызвана дневная сонливость
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