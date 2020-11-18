Врач сомневается в применении Яндиевым кастета

Врач Валентин Беляевский сомневается, что боец Адам Яндиев мог использовать кастет в драке с Сергеем Харитоновым.

«Не похоже на кастет. Если говорить про металлический кастет, то повреждения должны быть намного серьезнее. Металл прилично сечет кожу», — цитирует его Sport24.

По словам врача, Яндиев мог использовать металлический утяжелитель, зажатый в руке.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Харитонов был избит Яндиевым в Москве. Драка произошло в «Лужниках». После этого Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга, у него также диагностировали травму правого глаза и перелом носа. Сейчас Яндиев задержан в качестве подозреваемого по делу о драке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым. Дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»