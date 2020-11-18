Ученые рассказали необычный способ убить коронавирус

Пока что ученые не готовы ничего утверждать наверняка. Фото: Pixabay

Пока что ученые не готовы ничего утверждать наверняка. Фото: Pixabay

Они выяснили, что жидкости для полоскания рта могут деактивировать инфекцию.

Ученые университета Кардиффа выяснили, что может уничтожать коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

Оказывается, в деактивации инфекции может помочь обычная жидкость для полоскания рта. Пока что они заметили эффект в лаборатории и хотят продолжить его изучение в рамках масштабного исследования. Ожидается, что клинические испытания будут завершены в первой половине 2021 года.

В борьбе с коронавирусом помогает жидкость с содержанием 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния.

«В горле человека вирусы вырабатываются постоянно, поэтому важно установить, как долго сохраняется эффект (после применения жидкости для полоскания рта), и может ли он помочь сократить передачу вируса»,

— отмечают ученые.

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