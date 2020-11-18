Избирательный штаб Трампа запросил пересчет голосов в двух округах штата Висконсин

Штаб действующего президента США Дональда Трампа требует пересчитать голоса на состоявшихся выборах главы государства в двух округах штата Висконсин.

«Кампания Трампа подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина», — говорится в сообщении предвыборного штаба Трампа в Twitter.

Речь идет об округах Дайн и Милуоки.

По словам представителей Трампа, там были засчитаны недействительные открепительные талоны, происходили махинации с выдачей открепительных удостоверений и другие нарушения.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Однако Трамп с этим не согласен. Многие страны уже поздравили Байдена с победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.