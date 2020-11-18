Жители Кировского района пожаловались на отключение света

Жители Кировского района пожаловались на отключение света
Проблему с отключением света решают. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Дома уже перевели на резервную схему.

В Кировском районе сегодня вечером, 18 ноября, произошло отключение света. Об этом рассказали читатели 78.ru. На отсутствие света пожаловались жители Краснопутиловской улицы. Решением проблемы уже занимаются и дома временно перевели на резервную схему.

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» отметили, что с половину десятого вечера потребители получают электричество. В компании добавили, что в случившемся может быть виновата смежная генерирующая компания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле «Московской» и «Парка Победы» появится новое светодиодное освещение. В целом в Адресную инвестиционную программу по строительству и реконструкции наружного освещения на 2021-2023 годы входят 125 объектов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кировский район происшествие свет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали фехтовальщика: его подозревают в нападении на приезжих
В Москве из-за коронавируса скончались 73 пациента
Жители Кировского района пожаловались на отключение света
Витас пристыдил российских артистов за нытье из-за «бабла»
Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии
На Звездной из-за ДТП затруднено движение
СКА проиграл «Трактору» со счетом 0:1
Стало известно о смерти актрисы Любовь Румянцевой