Жители Кировского района пожаловались на отключение света

Дома уже перевели на резервную схему.

В Кировском районе сегодня вечером, 18 ноября, произошло отключение света. Об этом рассказали читатели 78.ru. На отсутствие света пожаловались жители Краснопутиловской улицы. Решением проблемы уже занимаются и дома временно перевели на резервную схему.

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» отметили, что с половину десятого вечера потребители получают электричество. В компании добавили, что в случившемся может быть виновата смежная генерирующая компания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле «Московской» и «Парка Победы» появится новое светодиодное освещение. В целом в Адресную инвестиционную программу по строительству и реконструкции наружного освещения на 2021-2023 годы входят 125 объектов.