В Москве из-за коронавируса скончались 73 пациента

В Москве из-за коронавируса скончались 73 пациента
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 8082.

В Москве за последние сутки скончались 73 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 18 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 8 тысяч человек. Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,99 миллиона человек. Выздоровели 1,5 миллиона россиян, летальных исходов – более 34,4 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в коронавирусной больнице в Коммунарке прогремел взрыв. В корпусе больницы не было пациентов. Этот корпус находится на реконструкции.

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