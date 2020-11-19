В России спрогнозировали начало спада заболеваемости Covid-19

Коронавирусная инфекция может пойти на спад уже в конце ноября.

В России начало спада заболеваемости вирусом спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает РИА Новости.

Специалист уверен, что спад прироста новых случаев заражения придется на конец ноября. При этом заметное улучшение ситуации будет не во всех регионах страны.

Агаси Тавадян выделил уголки России, в которых спад начнется позже остальных. К ним относятся Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чеченская Республика наблюдается тяжелая ситуация

Кроме этого, наоборот, ощутить облегчение из-за коронавируса смогут жители Еврейской автономной области и Севастополя.

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