Жители России с пониманием отнеслись к ограничительным мерам из-за Covid-19

Реакция большей массы россиян на принятые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса оказалась положительной.

О том, как отреагировали жители страны на ограничения, рассказала уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, сообщает «Парламентская газета».

По словам специалиста, помимо понимания, среди россиян есть и недовольные, но их значительно меньше.

«Опросы свидетельствуют, что абсолютное большинство россиян с пониманием отнеслись к ограничениям, препятствующим распространению коронавируса. Хочу обратить внимание, что недовольство есть. Но оно обусловлено экономическим контекстом — по мнению опрошенных, меры карантинного и ограничительного характера существенно сокращают возможности заработка», – заявила Татьяна Москалькова.

Кроме этого, по словам Москальковой, некоторым жителям страны даже нравятся изменения в жизни из-за коронавируса. Например, удаленная работа или учеба, а также различные онлайн-мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом.