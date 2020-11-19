В Петербурге пассажиры электричек смогут покупать маски в билетных кассах с 23 ноября

В Северной столице появится новая функция для безопасности пассажиров электричек. Каждый петербуржец сможет приобрести защитную маску в билетной кассе.

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, дополнительная услуга будет доступна жителям города с 23 ноября. Кроме этого, приобрести билет пассажир может только с использованием средств индивидуальной защиты.

Также в компании отметили, что петербуржцам в целях безопасности стоит пользоваться бесконтактными способами оплаты билетов. Сделать это может каждый через приложения «Пригород» и РЖД, а также в кассах и терминалах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге будут судить уборщицу самолета, которая работала без маски.

Из материалов дела следует, что 21 сентября женщина нарушила санитарные правила и гигиенические нормативы.