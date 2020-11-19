Полиция Петербурга задержала 58-летнего иностранца, укравшего в электричке камеру за 70 тысяч

К транспортным полицейским в Северной столице обратился 20-летний местный житель, который сообщил об утерянной в электричке дорогостоящей видеокамере.

Самостоятельно отыскать пропажу у молодого человека не получилось, поэтому он попросил помощи у правоохранителей. Потерю петербуржец оценил в 68 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что камере «помог» исчезнуть 58-летний мужчина, оказавшийся гражданином одной из соседних республик.

Владелец техники оставил её без присмотра, чем не замедлил воспользоваться вор. Мужчину задержали, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде, похищенную камеру изъяли и успешно передали пострадавшему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга похитил 800 килограммов железнодорожных деталей на ж/д станции «Шушары».