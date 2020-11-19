В Красном Бору неадекватный мужчина выгнал прихожан из церкви и залез в купель

В четверг, 19 ноября, в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области произошел необычный инцидент.

Днем в одну из поселковых церквей заявился неизвестный мужчина. Он выгнал находившихся в церкви прихожан, после чего залез в купель, передает телеканал 78.ru. Находился он там, однако, недолго, потому что вскоре пришел батюшка, и удалось открыть двери.

Странный посетитель, поняв, что его могут поймать, скрылся с места происшествия, босиком убежав в сторону леса. Личность мужчины неизвестна, в инциденте разбираются правоохранительные органы, выясняя детальные обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце октября в католической церкви в Вене было совершено нападение. В здание ворвались около 50 злоумышленников, устроивших погром.