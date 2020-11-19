Ученые назвали лучшую диету для сжигания жира

Ученые назвали лучшую диету для сжигания жира
Белок ускоряет метаболизм. Фото:Pixabay

Специалисты из Университета Альберты рассказали, что лучшей диетой для сжигания жира является питание с высоким содержанием белка.

В исследовании приняли участие 43 добровольцев. У них проверили обмен веществ при разных типах питания. Первая группа получала суточную норму калорий через коктейли с высоким содержанием белка, а вторая — через обычные продукты, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.

Результаты показали, что люди из первой группы сжигали больше килокалорий. Ученые объясняет это тем, что белок ускоряет метаболизм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что продолжительность жизни зависит от режима питания, которого придерживается человек. Врач Юлия Юсипова раскрыла правила составления рациона для долголетия.

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