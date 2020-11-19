Ученые назвали лучшую диету для сжигания жира

Специалисты из Университета Альберты рассказали, что лучшей диетой для сжигания жира является питание с высоким содержанием белка.

В исследовании приняли участие 43 добровольцев. У них проверили обмен веществ при разных типах питания. Первая группа получала суточную норму калорий через коктейли с высоким содержанием белка, а вторая — через обычные продукты, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.

Результаты показали, что люди из первой группы сжигали больше килокалорий. Ученые объясняет это тем, что белок ускоряет метаболизм.

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