Байден заявил, что не исключает иска к администрации Трампа

Джо Байден, которого американские СМИ называются победителем на состоявшихся выборах президента США, допустил, что подаст иск к администрации Дональда Трампа, которая не признает его избранным главой государства. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы этого не исключаем», — ответил Байден на вопрос о возможности иска против администрации и Управления общих служб (GSA), которое должно дать «зеленый свет» на официальную передачу власти.

Он также добавил, что считает безответственным нежелание Трампа признавать поражение на выборах.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Однако Трамп с этим не согласен. Многие страны уже поздравили Байдена с победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.