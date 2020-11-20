Евросоюз надеется зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй половине декабря

Евросоюз надеется зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй половине декабря
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 56 754 669 человек. Фото: Pixabay

В Евросоюзе вакцины от COVID-19, разработанные компаниями BioNTech, Pfizer и Moderna, планируют зарегистрировать во второй половине декабря.

«Европейское медицинское агентство говорит нам, что вакцины BioNTech и Moderna могут быть авторизованы в Евросоюзе во второй половине декабря», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

По ее словам, страны Евросоюза отменять коронавирусные ограничения должны плавно, чтобы избежать третьей волны. По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 56 754 669 человек, выздоровели 36 358 922 пациентов, умерло 1 357 641 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников. Америка занимает первое место по количеству заболевших инфекцией

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