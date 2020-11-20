Беглов назвал способ остановить рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Беглов считает, что сейчас важно соблюдать все меры предосторожности. Фото: Смольный

Беглов считает, что сейчас важно соблюдать все меры предосторожности. Фото: Смольный

Он считает важным соблюдать социальную дистанцию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как остановить рост заболеваемости коронавирусом. Он убежден, что нужно ограничить возможность общения между людьми в общественных местах. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия-24».

Глава города отметил, что в мегаполисе сложно соблюдать социальную дистанцию, так как тебя почти всегда окружают незнакомцы. В пример он привел фудкорты в торговых центрах, где легко заразиться. Беглов добавил, что в Петербурге с 23 ноября вступают в силу новые ограничения и бизнес нелегко на них соглашается.

«Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, теперь вторая. Но запас коек у нас не бесконечен»,

– объяснил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители школьников в Петербурге просят Беглова возместить расходы на удаленное обучение.