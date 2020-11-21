Асмус станцевала для подписчиков стриптиз

Актриса продемонстрировала пластичность движение и немного оголилась.

Актриса Кристина Асмус продолжает эпатировать своих поклонников. На этот раз она выложила видео, на котором танцует стриптиз. Оно было опубликовано в Instagram-аккаунте.

На ролике звезда двигается под песню You can leave your hat on. Сначала она стоит перед камерой в теплой кофте и термобелье, а в конце остается в майке. Асмус предложила подписчикам присоединиться к ней и устроить челлендж. Она выразила надежду, что у кого-то получится ее «перетанцевать».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разведенная Кристина Асмус удивила поклонников снимком в свадебном платье. Снимок 32-летняя кинозвезда подписала лаконично: «Сама в шоке». На фотографии актриса с букетом в руках, в белом пышном платье в пол и молочного цвета полушубке, улыбаясь, стоит, по-видимому, возле одного из столичных ЗАГСов.