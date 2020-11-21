В Петербурге на карантине остаются 2855 человек

В Петербурге на карантине остаются 2855 человек
На карантине находится 2855 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 43103 человека.

На карантине находится 2855 человек. Из них 82 – в обсерваторе, 813 — на самоизоляции, 1960 человек – контактные, сообщили утром во вторник, 16 ноября, в администрации Петербурга.

Обработано 1069 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 980 петербургских волонтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

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