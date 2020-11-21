Военкомат Петербурга отправит более 40 профессиональных спортсменов в армию

Военкомат Петербурга отправит более 40 профессиональных спортсменов в армию
Спортсмены пройдут срочную службу в армии. Фото: пресс-служба ЗВО

Срочную службу по призыву готовятся пройти более 40 профессиональных спортсменов Петербурга. Каждый из них является членом сборных команд России.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, среди призывников есть мастера спорта России международного класса, мастера спорта, а также кандидаты по различным дисциплинам.

Отметим, что службу призывники будут проходить в специальной спортивной роте Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии», который находится не только в Петербурге, но и в других регионах.

«За время службы с ними в течение 160 часов будут проведены занятия по тактической, огневой, инженерной подготовке. Они также изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы», – говорится в сообщении ЗВО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России опровергли информацию, что армия может проиграть войну с Японией.

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