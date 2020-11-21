Имя главы администрации МО «Выборгский район» озвучат 24 ноября

Имя главы администрации МО &#171;Выборгский район&#187; озвучат 24 ноября
Выборы состоятся 24 ноября. Фото: pixabay.com

На пост претендуют сразу два кандидата, которые прошли отбор.

За должность главы администрации муниципального округа «Выборгский район» изначально боролись пять человек. Они проходили тестирование и индивидуальное собеседование, после чего выделили сразу двух кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

При выборе претендентов учитывались их подготовка, стаж и опыт работы и многие другие критерии. В итоге за кресло главы поборются Ильдар Гилязов и Сергей Тищенков. Кто из них получит желаемую должность станет известно 24 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе выбрали врио главу администрации. Должность занял Ильдар Гилязов. Такое решение принял губернатор Ленобласти.

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