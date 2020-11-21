Имя главы администрации МО «Выборгский район» озвучат 24 ноября

На пост претендуют сразу два кандидата, которые прошли отбор.

За должность главы администрации муниципального округа «Выборгский район» изначально боролись пять человек. Они проходили тестирование и индивидуальное собеседование, после чего выделили сразу двух кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

При выборе претендентов учитывались их подготовка, стаж и опыт работы и многие другие критерии. В итоге за кресло главы поборются Ильдар Гилязов и Сергей Тищенков. Кто из них получит желаемую должность станет известно 24 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе выбрали врио главу администрации. Должность занял Ильдар Гилязов. Такое решение принял губернатор Ленобласти.