Штаб Трампа намерен обжаловать вердикт суда по выборам в Пенсильвании

Штаб президента США Дональда Трампа намерен экстренно обжаловать решение окружного суда в Пенсильвании, который отклонил иск республиканцев с требованием не учитывать голоса, полученные по почте.

Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил и решении добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США, пишет РИА «Новости».

Ранее окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа с требованием не учитывать голоса избирателей, которые были получены по почте, объяснив это тем, что его команда представила «спекулятивные обвинения, не подтвержденные доказательствами».

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.