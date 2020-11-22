Чиновники предложили жителям Петербурга решить судьбу печальной лошади на Васильевском

Чиновники предложили жителям Петербурга решить судьбу печальной лошади на Васильевском
Жители Васильевского острова возмущены жалобами на объекты стрит-арта. Фото: Facebook/От Стрелки до Гавани

В арке дома №26 на 13-й линии Васильевского острова хотят спасти граффити, изображающее грустную лошадку.

Неизвестный художник сделал около 20 таких изображений на фасадах домов Васильевского острова, однако почти всех постигла незавидная участь — они были закрашены сотрудниками коммунальных служб. За последних лошадей местные жители решили бороться и обратились за помощью в районную администрацию.

Дело в том, что на портал «Наш Петербург» поступила жалоба на граффити, в связи с чем его необходимо закрасить. Однако чиновники решили прислушаться к мнению горожан и создали опрос на своей странице «Вконтакте», где каждый может отдать голос за или против лошадок. Сейчас проголосовали 1 197 человек, 90% из которых хотят спасти полюбившиеся рисунки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, почему в Петербурге не имеет смысла создавать специально выделенные зоны для объектов стрит-арта.

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Василеостровский район голосование новости спб стрит-арт


 

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