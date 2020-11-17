«Иногда стена сама выбирает художника». Почему бессмысленно загонять петербургский стрит-арт в рамки «особых пространств»

Для уличного искусства в Петербурге КГА предлагает выделить специальные места — 34 адреса, где граффити не будут закрашивать сотрудники коммунальных служб. Речь, предполагают художники, о временных конструкциях. О плюсах и минусах этой идеи, а также о том, на каких «холстах» удобно работать самим граффитистам, корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказала лидер арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина.

Особое пространство для граффити, которое стремятся создать власти Петербурга, пригодится начинающим художникам. «Нужно же где-то учиться и тренировать различные техники, — рассказала Gazeta.SPb.ru лидер арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина. — Сейчас делать это совершенно негде». По ее мнению, специальные площадки, куда можно прийти в любое время дня и ночи без всяких на то согласований, — идея хорошая. Вот только зачем тратить на нее бюджетные средства, если можно отдать граффитистам трансформаторные подстанции компании «Ленэнерго».

«Она очень хорошо относится к стит-арту. Это не повлекло бы дополнительных трат средств из городского бюджета, тем более что на этих будках рисовали, рисуют и все равно будут рисовать», — уверена Анастасия.

Очевидно, что художников обескураживает стремление комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) загнать уличное искусство в рамки специальных «холстов». Граффити, говорит Анастасия, — это импульс, а тему рисунка порой определяет случай.

«Иногда стена сама выбирает художника. Например, мы рисовали трех женщин на набережной Обводного канала: со здания особым образом осыпалась штукатурка — в виде трех женщин. Мы бы больше нигде не смогли сделать эту работу».

В данном случае речь об изображении Клеопатры, английской королевы Елизаветы I и Екатерины II, появившемся к 8 марта на торце дома на углу Боровой улицы и Обводного канала.

«У мастеров своего дела все работы такие: они просто идут по городу, видят какую-то стену и уже знают, что на ней будет. То есть происходит некий симбиоз — стена является соавтором», — рассказывает Анастасия.

Другие художники, говорит она, отталкиваются от проходимости места: чем меньше вокруг любопытных глаз, тем больше уверенности, что работа будет закончена.

Напомним, что создание в Петербурге специального плацдарма для уличного творчества относится к законопроекту о легализации граффити. Поправки к нему обсуждались в Мариинском дворце 6 ноября — одна из них предполагает учреждение экспертного совета, который бы определял художественную ценность уже существующих рисунков. И раз уж городские власти хотят контролировать стрит-арт, то в комиссию, по мнению Анастасии, помимо КГА и теоретиков разного толка должны войти современные архитекторы, урбанисты и сами уличные художники.

Помимо прочего власти хотят предложить граффитистам перейти в диджитал-формат и заменить настоящие рисунки оцифрованными. Идея в том, чтобы демонстрировать свои работы на глухих стенах зданий при помощи проекторов. Это кстати именно то, что, по словам Анастасии, пока не требует согласований, но сама техника для стрит-арта не является чем-то новым.

«Есть художники, которые берут баллончики и идут рисовать: у них экспрессия, они на месте импровизируют, но порой не до конца понимают, что именно собираются изобразить. Большая часть все-таки сначала готовит на компьютере макет, который затем переносит на «холст». С проекцией то же самое. Т.е. первый этап всегда одинаков. Разница лишь в технике выполнения работы», — рассказала лидер арт-группы «Явь».

Иными словами, художники не имеют ничего против оцифрованных граффити.

«Кому-то хочется проявлять мастерство, рисуя вживую, а кому-то важнее показать именно смысл своей работы — отправить городу послание. В этом случае не имеет значения какое это изображение: выполненное красками или проекция», — заключила Анастасия.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о дворах Дома Бенуа, которые стали настоящим пристанищем для уличных художников, рисующих граффити буквально везде.