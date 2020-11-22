Владельцы старых смартфонов на Android могут столкнуться с проблемами в 2021 году

Владельцы старых смартфонов на Android могут столкнуться с проблемами в 2021 году
Решить проблему можно, установив другой браузер или поменяв смартфон. Фото: pixabay

Владельцы смартфонов с операционной системой Android 7.1.1 и более ранними версиями могут лишиться доступа к некоторым сайтам в следующем году.

Оказывается, доступ к части интернет-ресурсов осуществляется только при наличии сертификата, выдаваемого компаниями Let’s Encrypt и IdenTrust. В течение последних пяти лет у них действовал протокол, согласно которому сертификаты имели перекрестную подпись. Однако в сентябре 2021 года сотрудничество фирм планируется завершить.

В связи с этим, рассказал представитель Роскачества Сергей Кузьменко, гаджеты на Android 7.1.1 и ниже не смогут открывать сайты с сертификатом Let’s Encrypt, поскольку не будут доверять ему. В более поздних версиях операционной системы этот сбой устранен. Эксперт считает, что решить эту проблему можно, сменив браузер или смартфон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему иногда во время разговора смартфон может неожиданно выключиться.

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