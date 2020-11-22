Онколог раскрыл неожиданный симптом рака легких

Также среди симптомов возможного рака легких онколог выделяет одышку, боль в груди, затрудненное глотание, отек лица и шеи, а также постоянный кашель. Фото: pixabay

Также среди симптомов возможного рака легких онколог выделяет одышку, боль в груди, затрудненное глотание, отек лица и шеи, а также постоянный кашель. Фото: pixabay

Британский медик Эми Херст рассказала, что одним из неочевидных симптомов развития рака легких является утолщение кончиков пальцев рук.

Для выявления возможного признака онкологии следует провести легкий тест: необходимо соединить вместе ногти указательных пальцев. В норме между ними должен образоваться просвет в виде ромба. Если его нет — это повод срочно обратиться к специалисту.

Так называемый «синдром барабанных палочек» встречается у 35% людей с раком легких. Пальцы в этом случае выглядят опухшими, а основание ногтя размягчаются и сама пластина принимают изогнутую форму. Это обусловлено тем, что из-за болезни к пальцам кровь приливает значительно больше обычного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ложных признаках злокачественных новообразований, из-за которых пациенту могут неправильно поставить диагноз.