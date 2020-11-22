На вершине Эвереста обнаружили частицы микропластика

"Мне всегда казалось, что гора Эверест была символом чистоты и первозданности. Осознание того, что мы загрязняем вершину самой высокой горы мира, в буквальном смысле открыло мне глаза", - заявила эколог из Плимутского университета (Великобритания) Имоджен Наппер.Фото: pixabay

"Мне всегда казалось, что гора Эверест была символом чистоты и первозданности. Осознание того, что мы загрязняем вершину самой высокой горы мира, в буквальном смысле открыло мне глаза", - заявила эколог из Плимутского университета (Великобритания) Имоджен Наппер.Фото: pixabay

Ученые Плимутского университета нашли в образцах снега с вершины Эвереста микрочастицы пластика. Исследователи пытаются понять, как они туда попали.

Учитывая недоступность местности, вершина Эвереста считалась одним из самых уголков планеты. Она находится на высоте 8 848 метров над уровнем моря. Специалисты изучили свыше 20 образцов снега, собранные альпинистами на «балконе» горы — площадки на уровне 8 440 метров, — и в «зоне смерти». В каждом из них присутствовали микроскопические обрывки волокон и частиц пластика.

Аналогичная ситуация наблюдается и на популярных маршрутах восхождения на вершину Эвереста. Ученые пытаются понять, каким образом пластик мог оказаться там. По одной из версий, микрочастицы пластика могли занести на гору сами альпинисты. Есть и другое предположение: пластик попал на такую высоту из-за движения воздушных поток вдоль Гималаев.

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