В Малом Карлино спасатели полтора часа тушили баню

В Малом Карлино спасатели полтора часа тушили баню
Дом вспыхнул в деревне Малое Карлино. Фото: vk.com/spb_today

В Ломоносовском районе Ленобласти сгорела двухэтажная баня. Спасатели боролись с огнем полтора часа.

Возгорание случилось в воскресенье, 22 ноября, в деревне Малое Карлино. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 17:23. К месту пожара оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.

Огонь охватил 28 квадратных метров бани. В 18: 50 пожар ликвидировали. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в поселке Горелово сгорел автомобиль.

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