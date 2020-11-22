В Малом Карлино спасатели полтора часа тушили баню

В Ломоносовском районе Ленобласти сгорела двухэтажная баня. Спасатели боролись с огнем полтора часа.
Возгорание случилось в воскресенье, 22 ноября, в деревне Малое Карлино. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 17:23. К месту пожара оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.
Огонь охватил 28 квадратных метров бани. В 18: 50 пожар ликвидировали. Официальной информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в поселке Горелово сгорел автомобиль.