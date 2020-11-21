Утром в поселке Горелово сгорел автомобиль

Пожар произошел на Колобановской улице в Горелово. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел на Колобановской улице в Горелово. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 ноября очевидцы сообщили о том, что в Красносельском районе Петербурга горел легковой автомобиль.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По словам очевидцев, пожар произошел на Колобановской улице в Горелово.

Пользователи Сети опубликовали фото с места происшествия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Информации по пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восемь пожарных тушили огонь в одной из квартир в Выборгском районе Ленинградской области. Пожар был ликвидирован за час.