Утром в поселке Горелово сгорел автомобиль

Утром в поселке Горелово сгорел автомобиль
Пожар произошел на Колобановской улице в Горелово. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 ноября очевидцы сообщили о том, что в Красносельском районе Петербурга горел легковой автомобиль.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По словам очевидцев, пожар произошел на Колобановской улице в Горелово.

Пользователи Сети опубликовали фото с места происшествия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Информации по пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восемь пожарных тушили огонь в одной из квартир в Выборгском районе Ленинградской области. Пожар был ликвидирован за час.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобиль горелово пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе мошенник обманул пенсионерку почти на 300 тыс. рублей
«Компьютерный мастер» обчистил две квартиры в Приморском районе
В Петербурге на карантине остаются 2855 человек
Утром в поселке Горелово сгорел автомобиль
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не хочет примириться с актером
Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом
ДТП с фурой парализовало движение по Московскому шоссе в Шушарах
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 57,5 млн