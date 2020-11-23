Уткин категорично высказался о Кокорине

Спортивный журналист, блогер Василий Уткин высказался относительно игры нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

Свое мнением он поделился на своём канале в Youtube.

«За последние четыре года, если брать профессиональную деятельность Кокорина, все-таки максимально органично и более или менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме» ,- сказал футбольный комментатор.

Напомним, футболист Александр Кокорин стал фигурантом уголовного дела. Его задержали начале октября 2018 года за драку в кафе центре Москвы. В общей сложности, он провел под стражей около 11 месяцев по этому делу. В зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.