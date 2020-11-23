Новым главврачом Введенской больницы в Петербурге стал Сергей Парцерняк

С 2014 года и до настоящего времени Парцерняк работал в Городской больнице № 15 заместителем главного врача по терапии. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С 2014 года и до настоящего времени Парцерняк работал в Городской больнице № 15 заместителем главного врача по терапии. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В понедельник, 23 ноября, Сергей Парцерняк вступил в должность главного врача Введенской больницы Петербурга.

Нового руководителя сотрудникам медицинского учреждения представили вице-губернатор Олег Эргашев и председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Эргашев подчеркнул, что обширный опыт главврача позволит сохранить и развивать в клинике лучшие традиции отечественной, и в частности петербургской медицины.

Сергей Парцерняк закончил Военно-медицинскую академию имени Кирова, является полковником медицинской службы и доктором медицинских наук. Введенская больница представляет собой терапевтический стационар на 230 пациентов. В 2013 году на базе учреждения был открыт Городской пульмонологический центр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым заместителем председателя комитета по образованию стал экс-проректор РГПУ имени Герцена Михаил Пучков.