С начала года бесплатную помощь психологов и юристов в Петербурге получили 36 тысяч семей

С начала года бесплатную помощь психологов и юристов в Петербурге получили 36 тысяч семей
Данные озвучены по итогам расширенного заседания комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних. Фото: pixabay

В первом полугодии 2020 года свыше 35,8 тысяч семей Северной столицы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались бесплатной юридической и психологической помощью.

Об этом в понедельник, 23 ноября, информирует пресс-служба петербургской администрации. Губернатор Александр Беглов, комментируя данные, подчеркнул, что власти стремятся обеспечить комфортные условия развития для каждого ребенка. Он добавил, что работа психологов с семьями, попавшими в трудное положение, должна быть глубоко индивидуальной.

На сегодняшний день в городе существуют 53 организации, которые работают в сфере поддержки семьи. Сложными семейными ситуациями занимаются юристы, психологи, соцработники, полицейские, представители медицинских и социально-реабилитационных центров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соцподдержку в условиях пандемии COVID-19 получили свыше 2 млн петербуржцев.

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