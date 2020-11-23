Во вторник в Петербурге будет облачно, возможен снег

Во вторник в Петербурге будет облачно, возможен снег
В Петербурге ожидается облачная погода. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 24 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода. В некоторых районах выпадет снег и пройдут дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем температура воздуха в городе прогреется до плюс 3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 23 ноября, контролировать погоду в городе на Неве будет теплый сектор обширного циклона, центральная часть которого к вечеру окажется на севере Карелии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь погода снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителя Петербурга признали виновным в организации убийства своего отца
Во вторник в Петербурге будет облачно, возможен снег
Российские врачи извлекли из желудка девочки ком из волос и шерсти
Стали известны новые тарифы проезда по Западному скоростному диаметру
Волочкова рассказала, почему не стала продавать квартиру в Петербурге
Петербургские депутаты вновь попросят прокуратуру проверить рост цен на ЗСД
Названы модели iPhone, которые перестанут обновляться в 2021 году
Около 700 школ Петербурга могут перевести на дистанционку