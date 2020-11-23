Леус: в понедельник жителей Петербурга ждет влажное атлантическое тепло

В понедельник, 23 ноября, контролировать погоду в городе на Неве будет теплый сектор обширного циклона, центральная часть которого к вечеру окажется на севере Карелии.

О погодных условиях на грядущий день рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в своем традиционном утреннем прогнозе на странице в Facebооk. По словам синоптика, тёплый циклон станет причиной облачной погоды, местами возможны дожди.

Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 5-6 градусов. В дневное время воздух прогреется до +5…+7, в Ленобласти — до +3…+8. Ветер останется юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Центральной России и СЗФО обещают аномально теплую неделю.