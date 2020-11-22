Синоптик пообещал россиянам аномально теплую неделю

Синоптик пообещал россиянам аномально теплую неделю
Температура превысит норму на 2-7 градусов. Фото: unsplash

Жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России ожидает аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура в центральной части страны на протяжении всей недели будет превышать норму на 2–4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4–7 градусов.

Как сообщил ТАСС, синоптик отметил, что такое потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочая неделя в Северной столице начнется с дождей и мокрого снега. Температура будет плюсовая.

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