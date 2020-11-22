В понедельник Петербург накроют дожди с мокрым снегом

В понедельник Петербург накроют дожди с мокрым снегом
Горожан ожидают дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Рабочая неделя в Северной столице начнется с дождей и мокрого снега. Горожанам, выходя на улицу, стоит захватить с собой зонтики. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС РФ по городу.

В понедельник, 23 ноября, в Петербурге пройдут небольшие осадки в виде дождя. Местами выпадет мокрый снег. Температура будет плюсовая.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра подует юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 2-4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в 4-6 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о снижении в Петербурге уровня воды в Неве после сильного ветра.

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