В Петербурге уровень воды в Неве снижается после сильного ветра

В Петербурге уровень воды в Неве снижается после сильного ветра
Уровень воды снижается. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью прошел снег, местами была метель.

Уровень воды в Неве приходит в норму и снижается после непогоды. Возможно, повышение произойдет снова — синоптики предупредили о надвигающемся штормовом ветре.

По данным ординара Горного университета, уровень воды достиг 69 см. Утром он превышал 100 см.

В Петербурге ожидается ветер южного и юго-западного направления, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 4-6 градусов тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с утра в городе пройдет мокрый снег, местами даже метель. Днем город захватят дожди, а сопровождаться все это будет сильным ветром до 20 метров в секунду.

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