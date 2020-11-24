В России выявлено превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42 регионах

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре сообщили о превышении порогов заболеваемости ОРВИ. Данное изменение в худшую сторону зафиксировано в 42 регионах страны.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства во вторник, 24 ноября.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме этого, отмечается, что от гриппа в России привились 43,7% населения. На данный момент общее число привитых составляет 64 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений из-за коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге. Отметим, что на данный момент суточный прирост превышает 25 тыс. человек.