Путин наградил петербурженку-ветерана ВОВ, собравшую для врачей 4,5 млн рублей

Путин наградил петербурженку-ветерана ВОВ, собравшую для врачей 4,5 млн рублей
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. Скриншот: YouTube/Зинаида Корнева

Глава государства Владимир Путин подписал указ о вручении знака отличия «За благодеяние» ветерану Великой Отечественной войны, 98-летней петербурженке Зинаиде Корневой.

Пожилая женщина собрала свыше 4,5 миллионов рублей на помощь семьям врачей, заразившихся COVID-19 или отдавших свои жизни в борьбе с пандемией коронавируса. «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность» жительнице Петербурга вручат знак отличия.

Зинаида Корнева рассказывала, что идейным вдохновителем её проекта послужил британский ветеран Том Мур. Он объявил, что 100 раз обойдёт вокруг дома до своего 100-летия в рамках сбора средств для национальной системы здравоохранения. Ветеран ВОВ создала YouTube-канал, где появляются рассказы о днях войны. На данный момент у Зинаиды Антоновны 14 тысяч подписчиков. За время существования проекта удалось помочь более чем 150 семьям врачей по всей стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экипаж сбитого в Армении российского вертолета Ми-24 наградили посмертно указом Президента.

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Путин наградил петербурженку-ветерана ВОВ, собравшую для врачей 4,5 млн рублей