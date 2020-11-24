Петербургские рестораторы прокомментировали требования Роспотребнадзора по работе в пандемию COVID-19

Лучше выполнить эти требования, в которых ничего такого сверхъестественного нет, поэтому я их приветствую», — отметил ресторатор Арам Мнацаканов. Фото: pixabay

Лучше выполнить эти требования, в которых ничего такого сверхъестественного нет, поэтому я их приветствую», — отметил ресторатор Арам Мнацаканов. Фото: pixabay

Рестораторы Северной столицы оценили рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые вскоре могут стать обязательными для заведений.

В частности, точки общепита должны ежедневно измерять температуру тела сотрудников и в обязательном порядке отстранять от работы тех, у кого выявлены симптомы простуды. Кроме того, штат должен быть обеспечен достаточным количеством антисептиков и защитных средств, использование которых также должно строго контролироваться.

Кроме того, рестораторам и в дальнейшем, скорее всего, придется ставить столы на расстоянии 1,5 метров, каждые два часа дезинфицировать поверхности. Также могут ввести запрет на посуду с трещинами.

Владельцы заведений, между тем, приветствуют рекомендации Роспотребнадзора и считают, что в них нет ничего сверхъестественного. «Покупка антисептиков и прочее — это не такие большие деньги и неудобства для нас, как может показаться. Лишь бы не закрыли», — пояснил Михаил Фейгельман, совладелец ресторанов «Карл и Фридрих», «Русская рыбалка» и «Альпенхаус» в беседе с АБН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сенатор Владимир Круглый допустил ужесточение ограничительных мер в Петербурге.