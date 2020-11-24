Петербургские рестораторы прокомментировали требования Роспотребнадзора по работе в пандемию COVID-19

Рестораторы Северной столицы оценили рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые вскоре могут стать обязательными для заведений.
В частности, точки общепита должны ежедневно измерять температуру тела сотрудников и в обязательном порядке отстранять от работы тех, у кого выявлены симптомы простуды. Кроме того, штат должен быть обеспечен достаточным количеством антисептиков и защитных средств, использование которых также должно строго контролироваться.
Кроме того, рестораторам и в дальнейшем, скорее всего, придется ставить столы на расстоянии 1,5 метров, каждые два часа дезинфицировать поверхности. Также могут ввести запрет на посуду с трещинами.
Владельцы заведений, между тем, приветствуют рекомендации Роспотребнадзора и считают, что в них нет ничего сверхъестественного. «Покупка антисептиков и прочее — это не такие большие деньги и неудобства для нас, как может показаться. Лишь бы не закрыли», — пояснил Михаил Фейгельман, совладелец ресторанов «Карл и Фридрих», «Русская рыбалка» и «Альпенхаус» в беседе с АБН.
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