Власти Петербурга представили новые льготы для инвесторов

Петербург находится на 4 месте по стране по инвестиционной привлекательности. Фото: pixabay

Петербург находится на 4 месте по стране по инвестиционной привлекательности. Фото: pixabay

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко представит на заседании правительства Петербурга законопроект о создании особых условий для привлечения инвесторов.

Предполагается, что инвесторам в сфере промышленности и обрабатывающего производства предложат налоговые льготы. Это связано с тем, что практически 50% налоговых доходов приходится именно на промышленность. Кроме того, в этой области трудятся 17% региональных работников.

Для региональных инвестиционных проектов (РИП) региональная ставка на прибыль снизится до 10%, а федеральная и вовсе станет равна нулю. Кроме того, статус РИП освободит от регионального налога на имущество, задействованное в производстве. Льготные условия для инвесторов помогут открывать новые производства, а значит — создавать рабочие места и товары.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «налоговые каникулы» продлили до конца года из-за пандемии COVID-19.