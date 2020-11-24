Названо число россиян, работающих в дистанционном формате

Названо число россиян, работающих в дистанционном формате
Вырастет спрос на дистанционную работу. Фото: pixabay

На дистанционку из-за коронавирусной инфекции перешли 3,7 млн россиян.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Кроме этого, Антон Котяков добавил, что во втором чтении в Государственной думе будет обсуждаться закон о дистанционной работе.

На данный момент в таком формате трудятся почти 3 млн 700 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вынужденная дистанционка заставит петербургские вузы пересмотреть свои программы.

Согласное документу, реализовывать образовательные программы с применением исключительно электронных технологий высшие учебные заведения начнут 13 ноября, а закончат лишь 6 февраля.

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