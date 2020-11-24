Кошке жительницы Мурино, которая боролась за своих животных с зоозащитницей, теперь нужно лечение

Жительница Ленобласти, которая в течение недели пыталась добиться возврата своих животных, рассказала об их состоянии. По ее словам, вместо кошки ей привезли «скелет» весом всего в 800 граммов.

Об этом владельца животных Елена Богданова сообщила Gazeta.SPb. По ее словам, после того, как такса оказалась дома, она двое суток почти не вставала со своего любимого дивана. Питомец только пил воду и спал. Лучше ему стало, когда домой вернулась кошка Клепа. Сама она чувствует себя плохо.

«Сильно болеет. Ни разу еще не ела за три дня, голоса нет. Оказалось, ей поставили какой-то укол для профилактики. Теперь Клепке предстоит перенести несколько процедур капельниц. Вес у нее стал 800 граммов, а был три килограмма», — рассказала Елена.

Лучше остальных себя ощущает чихуахуа, она и моложе других – ей пять лет. Такса и коша живут с Еленой уже 13 и семь лет.

По словам хозяйки, животные вернулись в ту же квартиру, где и жили.

«Бывший муж с нами не проживаем, мы живем с животными одни. Им ничего не угрожает», — заверила Елена.

Ранее gazeta.spb.ru писала об истории поиска трех питомцев после того, как бывший супруг Елены после ссоры выставил их за дверь. Нашедшая животных соседка решила вмешаться и позвонить в приют. Уже на следующий день сотрудники пристроили животных по новым домам.

По словам владелицы, животных приюту передала зоозащитница Ольга Провентьева, которая в ответ на просьбу вернуть пушистых отказала, указав на «плохое обращение».

«Провентьева требовала выслать ей копию заявления, которое я должна была написать в полиции на бывшего мужа. В этом случае она обещала подумать, вернуть мне моих питомцев или нет», — пояснила Елена.

Хозяйка животных уточнила, что за время поиска она узнала много историй, в которых владельцы так и не смогли вернуть хвостатых.

«Животные дома, но очень много пострадавших было ранее от рук этих людей, поэтому я считаю своим долгом продолжать разбирательство, довести дело до суда», — заключила Елена.

Отметим, что сама Ольга Провентьева создала в социальной сети «ВКонтакте» группу под названием «Законный невозврат».

«Сообщество пропагандирует законный невозврат животных безответственным владельцам», — говорится в описании к группе.

Gazeta.SPb также писала о том, как помочь потерявшемуся животному и не совершить при этом кражу.