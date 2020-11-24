Жилье в новостройках Петербурга в октябре рекордно подорожало

В среднем, по итогам октября стоимость квадратного метра в новостройках Северной столицы выросла до 6 623 рублей (на 5,13%) и составляет 135,6 тысяч рублей за «квадрат».

Заметнее всего рост цен отразился на новостройках в Приморском районе, о чем свидетельствуют данные аналитиков Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». По сравнению с октябрем 2019-го, стоимость квадратного метра выросла со 118 до 156 тысяч рублей (примерно на 31%). Студии выросли в цене на 35% за год, приобрести небольшую квартиру можно от 3,5 млн рублей. Одно- и двухкомнатные квартиры подорожали на 17-20%, цены на них начинаются от 4,5 млн до 5,8 млн рублей соответственно.

Также рекордный рост стоимости новостроек отмечается в Красногвардейском и Василеостровском районах Петербурга — в обоих районах за год квадратный метр подорожал на 30%. В целом по Петербургу цены на студии и однокомнатные квартиры в строящихся домах начинаются от 5,1 млн рублей, «двушки» — от 8,6 млн, «трешки» — от 12,7 млн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделили 500 млн рублей на жилье для молодых семей.