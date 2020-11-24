Почти полмиллиона россиян посетили Турцию в октябре

Россияне летают в Турцию во время пандемии. Фото: pixabay.com

Россияне летают в Турцию во время пандемии. Фото: pixabay.com

Около 490 тысяч российских туристов уехали в Турцию в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Турции.

По итогам десяти месяцев россияне остаются в лидерах по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, несмотря на пандемию. На втором месте находится Болгария, из которой приехали более 232 тыс. туристов, третью строчку занимает Украина с 155 тыс. туристов.

В целом число приезжающих в Турцию туристов снизилось в октябре на 59,4 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция собирается организовать на своей территории производство российской вакцины «Спутник V», разработанной специалистами Центра имени Гамалеи, сообщили в Минздраве РФ. По инициативе турецкой стороны была организована встреча министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи.